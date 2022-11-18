Ограничения на полеты в аэропорт Симферополя продлили до 27 ноября

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра РФ.

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 ноября 2022 года», — говорится в сообщении федерального агентства.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ограничение действует с 24 февраля 2022 года с начала проведения специальной военной операции на Украине.