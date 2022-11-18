Как накормить школьников и не допустить ЧП

На расширенном заседании постоянного комитета Законодательного собрания Севастополя по образованию, науке, культуре и спорту решали, как организовать программу бесплатного питания в школах, чтобы учащиеся получали своевременное, качественное и полезное питание без нарушений законодательства и пагубных последствий.

В течение нескольких часов члены комитета пытались преодолеть дремучий лес законов, нормативов актов, ГОСТов и СанПиНов, чтобы решить вопрос и остаться в законодательном поле. Оказалось, это не так просто.

С 1 сентября 2020 года завтрак в школе для учеников 1-4 классов в первую смену, либо обед для обучающихся начальных классов во вторую смену стал бесплатным. С тех пор прошло два года, многие регионы России все вопросы по этой программе закрыли, но в Севастополе до сих пор существует ряд нерешенных проблем.

Как составить школьное меню?

Глава постоянного комитета по образованию, науке, культуре и спорту Елена Глотова объяснила собравшимся, что несмотря на множество законов и нормативных актов, остается непонятным, как составить меню для школьных столовых, особенно для детей, имеющих особенности питания, и кто должен это меню утверждать.

Ранее солидарную ответственность за составление меню для школьной столовой нес Роспотребнадзор. На сегодняшний день эта ответственность лежит исключительно на руководителях образовательных организаций и в какой-то степени на подрядчике, обеспечивающем питание.

— Согласно закону введены такие понятия как «пищевые продукты», «здоровое питание», «горячее питание», «качество пищевых продуктов». Также введены понятия «принципы здорового питания», «требования к пищевым продуктам». На сегодняшний день все эти понятия должны учитываться при составлении меню школьников. В настоящее время мы участвуем в мониторинге питания школ города. Во время рейдов мы понимаем, что возникают вопросы, которые тоже до сих пор не разрешены. Сегодня нет четкого понимания, что такое «горячее первое блюдо» и «горячее второе блюдо», — сообщила Е.Глотова.

При этом многие руководители школ не имеют необходимых знаний и специального образования, чтобы составлять и утверждать меню. Депутаты обращались в правительство города с просьбой заключить трехсторонний договор между департаментом здравоохранения, департаментом образования и Роспотребнадзором, который бы предусматривал межведомственное взаимодействие по составлению меню для школьных столовых. Но вопрос остался открытым.

Выяснилось, что департамент здравоохранения готов только консультировать по поводу питания детей с особенностями питания, но дистанцировался от непосредственного составления школьного меню. Роспотребнадзор также готов только к консультациям и экспертному анализу.

По словам первого заместителя директора департамента образования и науки города Севастополя Максима Кривоноса, сложности еще и в том, что даже меню для учащихся 1-4 классов разбито по возрастам и строго регламентировано: для детей 3-7 лет, 7-12 и старше 12 лет. Кроме этого необходимо меню и для учащихся старших классов, и для детей с особенностями питания. Он также отметил, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией возникают и экономические проблемы, ряд бизнесменов-подрядчиков жалуются на трудности с приобретением и доставкой продуктов, недостаточностью средств, а следовательно, и с качеством предоставляемой услуги.

Нарушения есть

По данным представителя департамента образования, в школах города проводятся еженедельные проверки работы столовых. Задача проверяющих увидеть, как на самом деле осуществляется питание, как готовится и подается еда. По результатам мониторинга выясняется, что многие подрядчики, выигравшие тендер, не совсем понимают, что такое детское питание, или допускают явные нарушения, но даже после их исправления или не исправления, разорвать контракт с ними невозможно. Связано это с бюрократическими нюансами.

Региональный Роспотребнадзор в 2021-2022 учебном году провел 28 проверок в школах Севастополя. Почти в каждой третьей найдены нарушения. В текущем году уже состоялось шесть проверок, которые выявили нарушения, касающиеся санитарного состояния помещений для приготовления и принятия пищи, технологии приготовления, качества продуктов.

Депутат Артем Гордиенко предупредил, что иногда результаты проверок [о предстоящей проверке объявляется за 24 часа до ее проведения] оказываются плачевными и «нужно не перейти красную линию».

— Состояние в пищеблоках в образовательных учреждениях таково, что есть возможность допустить ЧП! — заявил А.Гордиенко.

— Так, как это произошло в лагере «Ласпи», — пояснила уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе Марина Песчанская.

Компенсация за питание

Кроме того на региональном уровне не решен вопрос, связанный с компенсацией за питание.

Согласно закону школьники с ограниченными возможностями, обучающиеся на дому, имеют право получать сухой паек или денежную компенсацию. Таких детей в Севастополе 27.

По правилам условия получения компенсации необходимо уточнять в департаменте образования по месту жительства или в школе. Но в Севастополе этого механизма нет, поскольку даже не существует меню, на основании которого можно высчитать сумму компенсации.

Вся надежда на родительский контроль

«В каждой школе родителям предоставлена возможность записаться на посещение столовой, продегустировать блюда, посмотреть, насколько еда соответствует температурному режиму, взвесить подаваемые порции, оценить санитарную обстановку. В большинстве школ существует чек-лист, в котором родители выставляют оценки после посещения», — так красиво написано в пояснении к закону «Об образовании в Российской Федерации».

Допуск родителей в школьные пищеблоки разрешен только после осмотра медицинским работником или сотрудником, ответственным за питание в образовательном учреждении. Это необходимо, чтобы исключить присутствие людей с ярко выраженными признаками инфекционных заболеваний. Помимо этого, при посещении пищеблока необходимо надеть сменную обувь, санитарную одежду, одноразовые перчатки и маски.

Такие условия обоснованы и вполне преодолимые. Поэтому на заседании было принято решение, что департамент образования в двухнедельный срок составит памятку для родителей, где будут указаны их права и возможности по реализации контроля данной программы. Чиновники и депутаты надеются, что при активном участии и во взаимодействии с городским родительским комитетом, им удастся изменить ситуацию и улучшить систему обеспечения детей бесплатным горячим питанием.

Кроме этого департамент образование взял на себя обязанность на базе подведомственного ему колледжа до 10 декабря написать основу для типового меню и отдать его на согласование в Роспотребнадор и депздрав, которые документ дополнят и согласуют. В дальнейшем такое «типовое» меню будет направлено в школы как рекомендованное к исполнению. В любом случае, ответственность за содержание меню и его последствия полностью лягут на директоров учебных и образовательных учреждений.