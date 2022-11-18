Беженцам окажут помощь деньгами

Правительство Севастополя 17 ноября приняло документы о предоставлении единовременных выплат на обзаведение имуществом и на приобретение жилых помещений жителям Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренно-массовом порядке на территорию Севастополя.

Как пояснил и.о.директора департамента капитального строительства Игорь Ахмедов, каждому беженцу положено по 100 тысяч рублей на обзаведение имуществом, а также выплаты на приобретение жилья на основании выданных государственных жилищных сертификатов.

— Согласно утвержденному порядку, граждане могут обратиться с заявлением сразу, как на две социальные выплаты, так и только на одну. Выплаты производятся однократно, — сказал И.Ахмедов.

Он также перечислил документы, которые необходимо подать вместе с заявлением на получение выплаты на обзаведение имуществом. Необходим в том числе документ, удостоверяющий личность, и подтверждение проживания на указанных территориях.

На заседании городского правительства прозвучало, что размер социальной выплаты на приобретение жилого помещения определяется нормативом стоимости 1 квадратного метра площади жилого помещения по РФ, определяемого ежеквартально Минстроем, а также нормативом обеспечения общей площадью жилого помещения, составляющего 33 кв.м на одного проживающего, 42 кв.м для семьи из двух человек и по 18 кв.м на одного человека семьи из трех и более человек.

Таким образом, сертификат на 33 кв.м по цене 83,42 тыс руб лейза кв метр составит 2,86 млн рублей, из двух — 3,503 млн рублей, из трех — 4,504 млн рублей.

На предоставленную соцвыплату граждане могут приобрести одно- или более жилое помещение в соответствие с требованиями жилищного законодательства. Жилье не должно быть аварийным, а также не должно приобретаться у родственников.

Севастополь может принять до тысячи беженцев

Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, на 18 ноября в Севастополь приехали 79 херсонских беженцев, которых временно разместили в пансионате «Изумруд».

«Сотрудники МЧС привезли 79 человек, из них 17 детей и одна беременная женщина. Еще 7 человек должны приехать сегодня. Люди рассказывают, что ВСУ обстреливали даже автобусы с беженцами, когда они уезжали. Много людей из Новой Каховки, там усилились обстрелы. ВСУ вели даже обстрел больницы: пациенты, раненые бежали прямо из отделений и палат на эвакуацию. Один мужчина с ранением приехал в Севастополь буквально в халате», — написал М.Развожаев в соцсетях.

Всем беженцам будет оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас на месте также работают психологи МЧС.

В парсионате «Изумруд» возможно разместить 300 человек. Всего Севастополь, в случае необходимости, сможет принять до 1000 человек.