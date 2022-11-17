Уточнили границы внутримуниципальных образований
Закон о разграничении внутримуниципальных образований дополнили текстовым и координатным описанием границ. Проект документа представлен 17 ноября на заседании правительства Севастополя.
Речь идет о внесении изменений в закон от 3 июня 2014 года №17-ЗС «Об установлении границ и статусе муниципальных образований в городе Севастополе».
Согласно закону «О местном самоуправлении» перечень внутригородских муниципальных образований и описание их границ устанавливается отдельным законом города Севастополя.
– В законе №17-ЗС содержится только графическое описание границ внутригородских муниципальных образований, приведенная в карте-схеме. Проект закона разработан в целях уточнения границ внутригородских муниципальных образований, для внесения сведений о них в ЕГРН, – сообщил директор департамента архитектуры и градостротельства Максим Жукалов.
По его словам, документ определяет координаты узловых точек и участков смежных границ внутригородских муниципальных образований с учетом местоположения границы между субъектами РФ.
Он также сообщил о согласовании границ внутригородских муниципальных образований с их главами.
По словам М.Жукалова, после принятия закона землеустроительные дела будут представлены на повторную экспертизу.
Таким образом, в закон внесены текстовое и координатное описание границ внутримуниципальных образований, которые часто не были описаны, не было точных значений. В результате, возникали споры о принадлежности того или иного земельного участка тому или иному муниципальному образованию.