Уточнили границы внутримуниципальных образований

Закон о разграничении внутримуниципальных образований дополнили текстовым и координатным описанием границ. Проект документа представлен 17 ноября на заседании правительства Севастополя.

Речь идет о внесении изменений в закон от 3 июня 2014 года №17-ЗС «Об установлении границ и статусе муниципальных образований в городе Севастополе».

Согласно закону «О местном самоуправлении» перечень внутригородских муниципальных образований и описание их границ устанавливается отдельным законом города Севастополя.

– В законе №17-ЗС содержится только графическое описание границ внутригородских муниципальных образований, приведенная в карте-схеме. Проект закона разработан в целях уточнения границ внутригородских муниципальных образований, для внесения сведений о них в ЕГРН, – сообщил директор департамента архитектуры и градостротельства Максим Жукалов.

По его словам, документ определяет координаты узловых точек и участков смежных границ внутригородских муниципальных образований с учетом местоположения границы между субъектами РФ.

Он также сообщил о согласовании границ внутригородских муниципальных образований с их главами.

По словам М.Жукалова, после принятия закона землеустроительные дела будут представлены на повторную экспертизу.

Таким образом, в закон внесены текстовое и координатное описание границ внутримуниципальных образований, которые часто не были описаны, не было точных значений. В результате, возникали споры о принадлежности того или иного земельного участка тому или иному муниципальному образованию.