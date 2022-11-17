У ДКР могут построить торговый объект

На территории между проспектом Героев Сталинграда и улицей Павла Корчагина, напротив Дома культуры рыбаков может появиться торговый объект.

С этой целью на очередном заседании правительства города 17 ноября принят документ, согласно которому изменено назначение участка земли общей площадью 328 кв.м. Это позволяет построить на данной территории объект торговли вместо гаражного кооператива, под которые ранее было выделено девять участков земли.

Как сообщил на заседании директор департамента архитектуры Максим Жукалов, все девять участков принадлежат одному собственнику:

— В целях улучшения городской застройки, с учетом обращений собственника, принято проектное решение о формировании участка с видом разрешенного использования «общественное питание, магазины.

По словам М.Жукалова, в настоящее время, несмотря на выделение участков под гаражи, таковые там не построены.

— Есть понимание, что неправильно размещать гаражи напротив благоустроенной территории общественного центра. Потому собственник принял решение построить объект торговли или общественного питания, — уточнил М.Жукалов.