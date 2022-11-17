Приглашают на фестиваль кондитеров
В начале декабря Севастополь станет столицей кондитеров Крыма: в экопарке «Лукоморье» 2 декабря откроется IV Фестиваль кондитерского искусства и пряничного мастерства «Тортида 2022: Счастье».
Основным мероприятием фестиваля станет конкурс кондитеров и пряничных мастеров полуострова. В своих сладких изделиях они воплотят свое представление о счастье и счастливых моментах своей жизни.
На следующий день, 3 декабря, состоится первый в России Пряничный артмарафон Санкт-Петербург – Новосибирск – Севастополь.
Одновременно в трех городах команды кондитеров будут создавать пряничные арт-объекты. От Севастополя в марафоне участвуют студенты многопрофильного колледжа имени Маршала инженерных войск Геловани. Они изготовят пряничный Свято-Никольский храм на Северной стороне.
Марафон будет транслироваться в социальных сетях и на видеохостингах.
Бонусом в рамках фестиваля «Тортида» и «АртМарафона» станет открытие в «Лукоморье» первого в Крыму музея «Художественного пряника».
Организаторы подготовили для посетителей пряничные мастер-классы и ярмарку, на которой можно будет увидеть и купить продукцию мастеров народных промыслов, фермеров и пчеловодов. Гостей фестиваля ждет выставка пряников, дегустации конкурсных изделий и обрядового медового хлеба.
В экопарке «Лукоморье» (ул.Тарутинская, 38) ждут гостей 2 и 3 декабря с 11.00 до 17.00.