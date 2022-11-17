Экс-директор дирекции капстроя предстанет перед судом за служебный подлог

Уголовное дело в отношении бывшего руководителя госучреждения Севастополя рассмотрят в суде. По версии обвинения, его действия привели к необоснованному перечислению подрядчикам 5,4 млн рублей при строительстве ветклиники и поставке мебели в детский сад.

В сентябре 2019 года госучреждение «Единая дирекция капитального строительства» заключила договор с коммерческой организацией на поставку и сборку мебели для строящегося детского сада по ул.Симонка. В декабре обвиняемый подписал документы о приеме товара в полном объеме. Деньги поставщику ушли, но была завезена только часть мебели, и она не соответствовала необходимым требованиям, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

«Кроме того, в августе того же года был заключен госконтракт на строительство ветеринарной лечебницы по ул.Могилевской. В декабре 2020 года обвиняемый от имени заказчика подписал документы об исполнении этого контракта в полном объеме, достоверно зная, что камеры видеонаблюдения, светильники, аккумуляторные блоки и иное оборудование стоимостью почти 4 млн рублей на объект фактически не поставлены», — рассказали в пресс-службе.

Уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочии» и «Служебный подлог» будет направлено в Гагаринский районный суд. Ранее в суд уже поступили уголовные дела по обвинению мошенничестве руководителя коммерческой организации, с которой капстрой заключал контракт на поставку мебели в детский сад. Материалы в отношении подрядчика по госконтракту о строительстве ветеринарной лечебницы выделены в отдельное производство.

В настоящее время ущерб погашен в полном объеме.

Руководил ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» в тот период Вадим Бабкин. Он был задержан в марте 2022 года. Основанием для этого стали материалы УМВД и УФСБ по Севастополю.