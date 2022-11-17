Двухуровневая заправка на Воронцовой горе соответствует проекту

Севгосстройнадзор выдал заключение о соответствии двухуровневого автозаправочного комплекса на ул.Генерала Мельника, 150 требованиям проектной документации.

Нижняя зона заправки находится на Лабораторном шоссе, под массивной подпорной стеной. К верхней части комплекса на ул.Генерала Мельника ведет бетонная лестница.

На территории АЗК обеспечен доступ маломобильных групп населения, выполнены работы по благоустройству территории: разбиты газоны, установлены информационные стенды, обустроены площадки для мусорных контейнеров.