Волшебный мир из лоскутков

Среди севастопольских мастеров, занимающихся изготовлением народных кукол, Екатерина Ларионова — личность известная. За долгие годы своей работы у нее появилось множество учеников, последователей и друзей-кукольников в различных городах России и за рубежом.

Но не только куклами увлекается мастер. Она «рисует» лоскутками: шьет лоскутные одеяла, покрывала, сумки. Представляет свои работы на многих выставках и фестивалях, преподает в студии «Лоскут» и проводит многочисленные мастер-классы.

Артельные куклы

— В 1920-1930 годах в молодом Советском государстве стали шить куклы на экспорт. Это были серии куколок, представляющих народности республик СССР. Куклы от 35 до 40 сантиметров считались большими, а высота маленьких куколок варьировалась от 10 до 20 сантиметров, — рассказала Е.Ларионова.

В основном игрушки производились двумя артелями: «Всекохудожник» и «Художественная игрушка». Куклы с милыми лицами охотно покупали иностранцы, приезжающие в Россию. Сейчас, почти сто лет спустя, коллекционеры находят и покупают артельные куклы в США и Европе, а мастера создают их реплики.

Времени, чтобы создать одну такую куколку, у Е.Ларионовой уходит немало: каждая крошечная деталь сделана с ювелирной точностью. А миниатюрные лапти из бересты Екатерина специально заказывает у мастера из Вологды.

Кукольные духовные ценности

На вопрос: почему она занимается именно куклами? — мастер ответила, что «кукла транслирует из глубины веков самые главные ценности: семьи, детства, материнства». Это вообще доброе творчество и добрый волшебный мир.

— Я занимаюсь куклами с 2000 года и даже сразу не смогу вспомнить, почему именно. Я работала учителем технологии в школе. Мне всегда нравилось что-то делать из подручных материалов. Первые мои куклы — простенькие тряпичные куклы-закрутки для уроков в школе. Сначала смотрела, как делают другие, потом стала добавлять что-то свое. Лоскутное шитье и куклы — эти два вида народного творчества, которые идут параллельно друг с другом, они дружат между собой, — говорит Е.Ларионова.

Лоскутное искусство

Лоскутные одеяла, покрывала, сумки, кухонные принадлежности и даже панно — это арт-квилт. Е.Ларионова не только сама занимается этим видом творчества, но уже и приобщила не один десяток севастопольцев: ее студия «Лоскут» пользуется популярностью.

Традиция делать лоскутные одеяла зародилась в крестьянских семьях, и появилась она вовсе не из-за бедности, как можно подумать, а из-за бережливости. Сейчас рукоделие переросло в удивительный вид искусства — арт-квилт. Арт-квилт — это направление текстильного дизайна, соединяющее в себе разнообразные техники работы с тканью: от росписи до вышивки.

«Запасы советских лоскутков у меня есть благодаря друзьям и неравнодушным людям. Иногда на выставках слышу: «Ой, а у меня есть тряпочки старенькие, вам не надо?» Нам все надо! И люди приносят, даже присылают не просто лоскутки и остатки от шитья, но и отрезы тканей. С благодарностью и уважением отношусь к таким дарителям. Из этих тряпочек получаются самые любимые и «душевные» куклы. Почему, даже сама не знаю», — говорит Е.Ларионова.

В свои работы мастер умело привносит крымские мотивы. Например, на панно, которое было представлено на многих выставках, цветут красные маки, виднеются холмы, а ветер гоняет перекати-поле: настоящее произведение искусства.

По куклам можно изучать историю страны

Для Е.Ларионовой кукла в национальном костюме — возможность заглянуть в прошлое и увидеть, как выглядели наши предки сотни лет назад. В какой губернии жили, чем занимались, как одевались молодые девушки и парни или люди более солидного возраста.

«Например, вот эта кукла со скалкой — зрелая женщина, на ней коричневая юбка в цветочек. Темные цвета носили уже пожилые женщины, а молодые предпочитали более яркие наряды. А скалка у нее в руке для придания образа. Ее муж ушел в лес за дровами, а она осталась дома печь пироги», — с любовью рассказала мастер, держа в руках свою куклу.

Наряды некоторых кукол она вышивает традиционными узорами с красными петухами. С учетом размеров такой одежды это очень сложная, кропотливая работа.

И сувенир, и оберег

Мастерица относится к современным обереговым куклам, как к сувенирному делу. По ее убеждению, это маркетинговый ход. Действительно, этнографы свидетельствуют, что обереги делались в далекие дохристианские времена не на продажу, а для защиты здоровья, жилища, урожая. В настоящее время куклы выполняют другие функции: игровые, сувенирные, интерьерные, исторические и т.д.

«Впрочем, любой вещи есть место в нашей жизни. Возможно, такая кукла кому-то реально поможет, если в это очень верить», — говорит Е.Ларионова.

Со многими куклами у мастера связаны свои личные истории:

«Как-то меня попросили сделать куклу-повитуху. Слово известное, но таинственное. Я с осторожностью отношусь к таким просьбам и тактично поясняю, что уважаю историю куклы, этнографию, но оберегов не делаю. Какая она, кукла-повитуха, кто знает? Я не знаю, но пришлось делать. Тема повивальной бабки меня увлекла. Не приписывая кукле магических способностей, я смастерила женщину с ребенком на руках».

Кстати, тот заказчик за ней не пришел, а кукла позже попала в хорошие руки. Это очень важно для мастерицы — дарить людям тепло и, пусть небольшую, радость.