В Крыму будут наблюдать за предвестниками землетрясений и оползней

Для контроля деформации земной поверхности на полуострове планируется усилить работу по исследованию природных аномалий. Для этого будут развивать комплексные станции Крымского геодинамического полигона.

На базе Росреестра по Республике Крым прошли обсуждения перспектив создания комплексных станций Крымского геодинамического полигона.

Подведомственный Росреестру Научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных в целях контроля деформации земной поверхности проводит высокоточные геодезические и гравиметрические наблюдения на специальных геодинамических полигонах в сейсмоактивных регионах РФ. На основе результатов полученных исследований формируются данные о событиях, которые зачастую предшествуют землетрясениям и сопровождают их.

В настоящее время на полуострове существует ряд периодически наблюдаемых пунктов деформационной сети Крымского геодинамического полигона, где основные измерения выполняются относительным спутниковым методом. Но специалисты считают, что этого недостаточно для выявления детальных характеристик движений и оперативного выявления пред- и пост-сейсмических признаков. По их мнению, необходим переход к разноформатному процессу наблюдений, где на регулярной основе будут работать станции деформационной сети геодинамического полигона, оснащенные спутниковым геодезическим оборудованием.

Шесть постоянно действующих станций Крымского полигона были заложены в 2021 году в северной и центральной частях полуострова. Еще четыре автономных рабочих исследовательских станции планируется создать с южной стороны Крымских гор — вдоль черноморского побережья, в районе наиболее активного проявления сейсмических событий, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю.

Крымский геодинамический полигон был создан в 1961 году для изучения современных тектонических движений. Крым выбрали для создания полигона из-за того, что полуостров расположен в области перехода от части земной коры с типично континентальной структурой к части океанической коры, а также из-за того, что территория полуострова сейсмически активна. Помимо сейсмологических и тектонических процессов, на полигоне также изучаются оползни, деформации земли из-за техногенных процессов и прочее.