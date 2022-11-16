Цветы осени

В Крыму осенью можно наслаждаться не только красками увядающей природы, но и буйным ее цветением.

Цветущие весенние и летние растения прекрасны и удивительны, но южной осенью начинают происходить самые настоящие чудеса. Из-за теплой погоды наступает второе цветение. Осенью нежными цветками наряжаются каштаны, сливы, яблони, а также ежевика и малина.

Ученые из Таврической академии считают, что осеннее цветение некоторых растений не является редким явлением. По их мнению, причина кроется в жарком лете, когда деревья испытывают сильнейший стресс от зноя. Поэтому наступление осенней прохлады они воспринимают, как наступление весны.

Красочности в ноябре крымским заповедникам, паркам и скверам придают разноцветные листья, ягоды и другие дары природы. Именно в последний осенний месяц на Южном берегу Крыма распускается «цветок осеннего солнца»: вечнозеленые кусты чайной камелии раскрываются крупными цветками. Они словно вылеплены из воска искусным мастером, при этом камелия лишена аромата, что ассоциирует её с холодностью натуры. Период цветения камелии продлится до зимы.

Раньше в предзимний сезон многочисленные городские палисадники украшали яркие бархатцы, майоры, календулы, дубки. Сейчас клумбы придомовых территорий стали скромней, но в городских парках по-прежнему можно любоваться великолепными хризантемами.

Первым письменное упоминание об этих изящных цветах сделал древний китайский философ Конфуций. В те времена были известны лишь мелкоцветковые желтые хризантемы, похожие на наши «дубки». В Советском Союзе основную работу по изучению и разведению хризантем проводил Никитский ботанический сад. Теперь там ежегодно проходит традиционный бал хризантем, которые цветут почти до Нового года.

А как красивы осенние розы! Эти цветы самых невероятных оттенков отличаются благородным ароматом. Они не боятся мороза и снега. В Севастополе любоваться розами можно на Малаховом кургане, Матросском бульваре, в парке им.Ахматовой.

В последнее время город завоевывают юкки — «гигантские ландыши», которые цветут и летом, и зимой. В снегу их метелки смотрятся особенно эффектно.

Еще одно новшество местных садоводов — кружевные грядки с декоративной капустой. Полного созревания и цветения она достигает в конце лета, капуста холодостойкая и легко переносит заморозки. Холодные дни только усиливают яркость раскраски ее листьев.

А вот прекрасный крокус (шафран) упоминается в Книге Песни песней Соломона в списке ароматных растений рядом с нардом, аиром, корицей и миррой. В Крыму его можно встретить повсеместно, в лесах, на городских газонах, в палисадниках местных жителей. Шафран цветет рано весной или поздно осенью. Высушенные рыльца его цветков с глубокой древности используются как пряность и стоят очень дорого.

Поражают воображение и гиацинтовые бобы (долихос). Эти крупные лианы, достигающие 4-5 м в высоту, обвивают опоры против часовой стрелки. Цветки гиацинтовых бобов белой, малиновой и фиолетовой окраски собраны в кисти и цветут с июля до заморозков.

Когда-то давно в Крым как декоративную культуру завезли иудино дерево (багрянник или церцис европейский). Оно одичало и сейчас растет само по себе, особенно много его на Малаховом кургане. Основная его особенность — цветы расцветают не только на ветках, но и прямо на стволах. Церцис нередко цветет второй раз теплой осенью.

Скумпию мы любим за потрясающий цвет. Крупные зеленые с красноватым оттенком листья осенью приобретают необычный цвет: от ярко-красного до фиолетового. Ее мелкие зеленоватые цветки на верхушках стеблей образуют воздушные, пушистые соцветия в виде метелок. Когда в мае или июне кустарник зацветает, он выглядит, словно окутанный розовым, желтоватым или красноватым облаком. Осенью скумпиевые заросли в лесах и парках — место паломничества любителей фотосессий.

Очаровывают и россыпи похожих на теннисные мячики плодов адамова яблока — маклюры. Зеленые шары имеют неровную поверхность и достигают до 15 см в диаметре. Отыскать их можно на любом местном базаре: крымчане с удовольствием продают плоды маклюры доверчивым туристам в качестве панацеи от всех болезней.