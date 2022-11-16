Снижено требование к обеспечению госконтрактов

Теперь предельный размер обеспечения контрактов не может превышать 20% от цены контракта, если она составляла менее 1 млрд рублей, и 15% — для контрактов стоимостью более 1 млрд рублей. При этом для расчета обеспечения из цены контракта должна вычитаться сумма аванса, выдаваемого застройщику.

Обеспечение исполнения госконтракта — банковская гарантия, которую компания-подрядчик должна предоставить заказчику. В случае если подрядчик по тем или иным причинам нарушил свои обязательства, то банковская гарантия исполняется, а средства перечисляются заказчику.

Согласно действующему законодательству, размер обеспечения может варьироваться от 0,5 до 30% от цены контракта. Однако заказчики, как правило, устанавливали максимальный размер обеспечения, что негативно сказывалось на финансовой устойчивости компаний-подрядчиков, отметили в пресс-службе кабмина.