С гастролями в Севастополь приехал театр из Мариуполя

В театре им.Луначарского 16 и 17 ноября гости из Мариупольского драматического театра сыграют спектакли для взрослых и детей, почти все билеты на которые уже распроданы.

В гастрольном репертуаре два спектакля: «Водевили» по рассказам Антона Чехова и музыкальная сказка «Золотой цыпленок».

«Водевили» были выбраны неслучайно. Мы начали работать в июне, а из всей труппы у нас оставалось четыре человека. Потом наш режиссер Сергей Мусиенко начал разыскивать наших актеров, собирать их потихонечку. В труппу были приняты молодые артисты — кто еще учится, кто-то только закончил и пока у нас проблема с профессиональными актерами», — рассказала актриса драмтеатра Лариса Колесник.

Здание драмтеатра в Мариуполе было полностью разрушено в марте 2022 года в результате авиаудара. Его уже начали восстанавливать, но окончательно отремонтируют только в декабре 2024 года. Не осталось ни декораций, ни сценических костюмов. Заново начали собирать труппу и восстанавливать реквизит.

Л.Колесник рассказала, что во время бомбежки ее в театре не было, и долгое время ничего не знала о судьбе коллег. Кто-то из них успел уехать за границу. Не было электричества и, соответственно, интернета. Через некоторое время она увидела объявление, в котором актеров просили позвонить в Донецкий культурный центр.

«Я вам даже не могу передать этого счастья, когда узнала, что кто-то из коллектива остался, а особенно когда нам сказали, что я останусь с работой и даже не с работой, а с тем, чем я живу», — говорит актриса.

Как рассказал режиссер театра Сергей Мусиенко, все пришлось начинать с нуля. Помогло министерство культуры ДНР: закупили ткани и фурнитуру, а актеры сами дома сшили костюмы. Кто-то принес уцелевшую мебель, а из Краснодара привезли сценическую обувь. В разрушенном здании чудом сохранились светильники.

Сейчас актеры театра выступают в Доме пионеров Мариуполя и надеются, что им разрешат работать в филармонии, так как условия там значительно лучше. Пока Дом пионеров отапливается обогревателями, здание тоже пострадало. К тому же там нет подходящей сцены.

Снова выступать со спектаклями начали в сентябре. Но теперь театр называется по-другому — «Мариупольский республиканский академический ордена «Знак Почета» русский драматический театр».

На слове «русский» генеральный директор драмтеатра Игорь Солонин сделал особый акцент. По его словам, после 2014 года все спектакли пришлось ставить на украинском языке, но не все актеры хорошо его знают и посещаемость резко упала.

Детский билет в Мариуполе стоит 100 рублей, жители города приходят на спектакли с радостью. Сейчас в труппе 23 человека. Показывают «Василия Теркина» по поэме Твардовского, «Старшего брата» и комедию «Одуванчики». К Новому году для детей планируется показ «Бременских музыкантов».

Труппа Мариупольского театра уже выступила в трех городах: Ростове, Симферополе и Ялте. После Севастополя актеры поедут в Краснодар, а потом уже вернутся в родной Мариуполь. Гастроли проходят с 7 по 21 ноября при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Донецкой Народной Республики и Росконцерта.

— У нас есть подписанные соглашения о сотрудничестве с ДНР, ЛНР, Старобельским районом. Определен план сотрудничества. Как и наши коллективы будут выезжать на гастроли, так и будем их приглашать, — рассказала и.о. директора департамента культуры Севастополя Наталья Романенко.