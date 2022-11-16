Решали судьбу украинских и российских самостроев

На очередном заседании севастопольской комиссии по градостроительной деятельности рассматривались вопросы ввода в эксплуатацию проблемных домов, документы на которые не в полном порядке.

Директор департамента капитального строительства начал с сообщения о уже свершившемся вводе восьми объектов, прежде относящихся к проблемным, и о благополучном вселении в квартиры собственников с возможностью официально зарегистрироваться в них.

Теперь же к рассмотрению комиссии была представлена очередная группа находящихся на контроле домов. К их числу относятся жилые дома по адресу Маринеско, 8, Новороссийская, 61, Острякова, 13а, Маячная, 27, Восточная, 7, Артдивизионовская, 4, 6, 8, Сталинграда, 7, Генерала Мельника, 80, Брусничная, 12, Гавена, 7, Парковая, 14, Горпищенко, 100 и 100-A и др. У каждого из этих домов своя история строительства и свои беды, так или иначе переплетенные с людскими судьбами.

Дома оказались до сих пор не оформленными по разным причинам, среди самых распространенных — отсутствие документов на техническое присоединение инженерных сетей, не выполненное благоустройство, отсутствие документов на земельный участок, отсутствие проекта и даже самовольное строительство.

В большинстве рассматриваемых случаев речь идет об объектах, строительство которых началось в украинский период, но есть и те, строительство которых было начато после 2014 года.

Казнить нельзя, помиловать

Так, по признанному самовольной постройкой четырехэтажного жилого дома на Новороссийской, 61, признанного судом самовольной постройкой. Несмотря на ранее принятое судебное решение на снос, комиссия приняла постановила заключить мировое соглашение, после чего узаконить данное строение и права дольщиков, при условии представления полного пакета документов, соответствующего градостроительным нормативам и приобретения застройщиком смежного участка для выполнения там благоустройства и организации парковочного пространства.

Казнить, нельзя помиловать

Совсем иным стал результат комиссионного рассмотрения признанного судом самостроя по адресу улица Генерала Мельника, 80.

Строительство этого дома начато в 2019 году и велось, по словам директора департамента архитектуры и градостроительства М.Жукалова, с нарушениями по виду разрешенного использования земельного участка и с откровенным обманом людей.

В свете этих обстоятельств, председательствующий на комиссии губернатор Михаил Развожаев сразу заявил дольщикам, что позитивного решения не будет, а вложенные ими средства нужно взыскивать в рамках уже открытого уголовного дела.

Такого вердикта не в силах было изменить даже выступление одной из обманутых дольщиц, которая, чуть не рыдая, заявила, что для покупки квартиры в Севастополе ее семья вынуждена была продать недвижимость на материке, и в случае сноса останется без средств. Но озвученные аргументы, включая и тот, что владелец дома явно не вернет вложенные средства, не возымел должного действия.

— Мне 60 лет, я осталась на улице! У меня нет регистрации, я продала единственное жилье. Таких, как я, у нас две трети пенсионеров, это бюджетное жилье, его купили люди с малым достатком. Вы наказываете застройщика, а получается, пострадаем мы. Он компенсировать нам не сможет, — воззвала женщина к комиссии.

Однако ее мольбы не были услышаны, вместо этого было принято окончательное решение о сносе дома.