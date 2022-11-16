Распределили деньги гранта на модульные гостиницы

Комиссия по предоставлению грантов на создание модульных некапитальных средств размещения в Севастополе определила новых победителей конкурса.

«Провели второе заседание комиссии по итогам грантового конкурса на создание модульных некапитальных средств размещения. В соответствии с заявками, которые принимались в период с 26 октября по 9 ноября, мы определили двоих грантополучателей. Поздравляю с победой наших представителей бизнеса», — отметила начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко.

Победителями стали ООО «Альбатрос СК» и ООО«Агрофирма «Золотая Балка». После заключения соглашений они получат софинансирование на создание 24 модулей.

Таким образом в Севастополе 77 модульных гостиниц построят компании «Алника», «Дели-Христо» и индивидуальный предприниматель Сидония Козловская, и 24 модуля — ООО «Альбатрос СК» и ООО«Агрофирма «Золотая Балка».

Севастополь в 2022 году получил 150 млн рублей из федерального бюджета на возведение модульных некапитальных средств размещения. Размер поддержки на один модуль составляет 50% от его стоимости, но не более 1,5 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба правительства Севастополя, «всего по итогам уже проведенных грантовых конкурсов поддержку получили проекты по строительству более 100 модульных гостиниц».

В Крыму построят в 10 раз меньше

На создание модульных гостиниц в Республике Крым выделена государственная субсидия на более чем 300 млн рублей. Конкурсной комиссией отобраны проекты быстровозводимых модульных гостиниц, которые должны быть введены в строй уже до конца 2022 года.

Всего по результатам отбора в Крыму будет реализовано 11 проектов современных модульных отелей, которые позволят увеличить номерной фонд на 249 номеров на 942 места и создать почти сто новых рабочих мест, сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма Республики Крым. Это позволит быстро увеличить номерной фонд и даст новые рабочие места.

Всего грантовую поддержку на строительство модульных гостиниц и на развитие пляжной и туристической инфраструктуры в Крыму получили 63 проекта.

На эти средства будут благоустроены 23 пляжные территории, введены в работу 12 теплых бассейнов в гостиницах и санаториях. Кроме того субсидии получат проекты на приобретение оборудование и обустройство туристических маршрутов, а также на создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.