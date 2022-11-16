Полицейские попали в ДТП два раза подряд

Под Инкерманом патрульный автомобиль ДПС Севастополя столкнулся с грузовиком. А когда травмированного полицейского повезли в больницу на другом служебном автомобиле, случилась второе ДТП, на этот раз с автомобилем дежурной части УМВД.

Вечером во вторник, 15 ноября, на автодороге Севастополь – Инкерман водитель грузового автомобиля DAF выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с патрульным автомобилем ДПС.

«Оба пострадавших сотрудника доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Одного из пострадавших полицейских увезли в больницу на скорой помощи, второго — экипаж ДПС, находившийся рядом с местом происшествия.

По дороге в Первую горбольницу автомобиль ДПС, двигаясь по встречной полосе с включенным звуковыми и световыми спецсигналами на спуске Котовского, столкнулся с автомобилем дежурной части МВД.

По факту ДТП с грузовиком Следственный комитет возбудил уголовное дело.