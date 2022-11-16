Откроют доступ к могиле Данилевского

Об этом он сказал на правительственном часе в Совете Федерации 16 ноября, отвечая на вопрос сенатора от Крыма Сергея Цекова.

С.Цеков пояснил, что могила Данилевского, которому в декабре исполняется 200 лет, расположена в «Кипарисовом зале» на территории подведомственного МВД РФ лагеря «Береговое» на Южном берегу Крыма.

— В настоящее время проход к могиле Данилевского затруднен, поскольку проход по территории объекта МВД запрещен. Убежден, что родственники ученого, крымчане и гости полуострова, приезжающие почтить память выдающегося мыслителя XIX века, должны иметь свободный доступ к месту его захоронения в любое время, а не только в дни рождения. <...> Прошу также взять под личный контроль состояние могилы, провести более широкую мемориализацию места захоронения, поскольку это объект МВД, а также рассмотреть возможность строительства на месте мемориала, православной часовни, — сказал С.Цеков.

— Обеспечим туда доступ, это однозначно, даже вообще не обсуждается, — цитирует ТАСС В.Колокольцева.

Также глава МВД России пообещал продумать строительство часовни, изучив материально-технический и финансовый вопросы.

— Вопрос даже стоит не в доступе к месту захоронения, а в предоставлении [площадки для] строительства по территории детского оздоровительного лагеря, проведения там дороги. В том числе с вывозом у граждан, которые там по соседству построили дома, продуктов жизнедеятельности. <...> Здесь наша позиция, Сергей Павлович, принципиальнейшая. На то это и детский лагерь, чтобы безопасность детей там была на самом высоком уровне, — добавил он.