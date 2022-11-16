Доделывают верх лестницы в Крепостном переулке

На лестничном спуске в Крепостном переулке рядом с оборонительной стеной 7-го бастиона новые ступени сделают к концу этого года.

Реконструкцию лестницы начали в 2018 году. Нижнюю часть сделали в 2020-м, а верхняя — пока оставалась в аварийном состоянии. Вот и до нее через два года дошел ремонт. Старые разбитые ступеньки демонтированы, вместо них уложены новые, кое-где уже установлены поручни из хромированной стали, по бокам виднеются элементы недоделанной ливневки и ямы от не уложенной плитки, пролеты местами не стыкуются.

На объекте кипит работа. Бригада из пяти человек занимается восстановлением ступеней в верхней части лестницы. «Севастопольской газете» удалось выяснить, что работы ведет ООО «Дорожник». У этого подрядчика несколько госконтрактов в Севастополе.

Представитель компании сообщил, что в настоящее время работы на объекте ведутся достаточно интенсивно и будут завершены к концу декабря. Строители отремонтируют всю лестницу: ее верхнюю и нижнюю части. На месте их стыковки будет обустроена дополнительная площадка для отдыха, установлены скамейки и урны.

Если к Новому году объект наконец-то приведут в порядок, выйдет, что 200-метровый подъем в центре города в общей сложности ремонтировали четыре года! Такой же срок отпущен на строительство всего культурного кластера на мысе Хрустальный и немного дольше, чем длилось строительство Крымского моста (три года).

В сентябре, отвечая на вопросы горожан в эфире правительственного часа, глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов рассказал, что причиной остановки работ в Крепостном переулке — устаревшая проектная документация, которая «не соответствует ландшафтному решению» этой территории. Тогда руководитель горхоза заявил, что будут переделывать нижнюю часть уже отремонтированной лестницы.

«Демонтируем шлагбаум и будем проектировать дальше, так как проект не соответствует ландшафтному решению. Дополним клумбами, подвезем земли. Сделаем тротуар и подъездные пути. Выполним все мероприятия в 2023-2024 годах», — пообещал Е.Горлов.