Для сдачи норм ГТО придется стрелять, метать гранату и управлять беспилотником

Список обязательных дисциплин комплекса «Готов к труду и обороне» будет расширен.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко дал ряд поручений по развитию физической культуры и спорта в стране.

Вице-премьер поручил Минпросвещения и Минспорту России совместно с Минздравом представить предложения о включении в школьные учебные программы по занятиям физической культурой выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Минспорту необходимо проработать с заинтересованными ведомствами изменения в нормативы ГТО, добавив к обязательным дисциплинам метание спортивного снаряда и стрельбу из пневматической винтовки.

Минспорт и Минпросвещения подготовят предложения по проведению во время каникул на базе детских лагерей военно-спортивных смен, а также всероссийских массовых спортивно-патриотических мероприятий на основе военно-спортивной игры «Зарница».

«Возвращение таких дисциплин, как метание спортивного снаряда и стрельба из пневматической винтовки, а также ввод новой дисциплины — управление беспилотником — повысит интерес молодежи к комплексу ГТО, сделает их подготовку более комплексной и разносторонней. Напомню, навыки, развивающие координацию, меткость, скорость реакции, многие годы были частью советской системы образования и спортивной подготовки. Поэтому, как говорится, всё новое — это хорошо забытое старое», — подчеркнул Д.Чернышенко.