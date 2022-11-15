Выиграл квартиру, но будет строить дом

Владимир Усольцев — художественный мастер обработки металла. Он много лет мечтал построить загородный дом с мастерской, чтобы воплощать в реальность эскизы декоративных изделий. Удача улыбнулась ему в 515-м тираже государственной «Жилищной лотереи». Мужчина выиграл квартиру стоимостью 4 миллиона рублей.

Выигрыш житель Севастополя оформил деньгами, чтобы вложить их в строительство дома на дачном участке, сообщили в пресс-службе компании «Столото» — бренда крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России.

Фото публикуется с разрешения победителя.