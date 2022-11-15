В новых субъектах до конца года нужно сформировать федеральную власть

Федеральные органы власти в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях, вошедших в состав России по итогам прошедших в сентябре референдумов, должны быть сформированы до конца текущего года.

Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«До конца года все структуры (федеральные органы власти — прим. ТАСС) должны быть организованы, — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о формировании органов власти в новых субъектах РФ. — Это прокуратура, МВД, Росгвардия, ФСБ, Росреестр и другие».

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов подписал приказы об образовании в системе прокуратуры России соответствующие ведомства в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В регионах Донбасса назначены исполняющие обязанности прокуроров.

«Назначены прокуроры регионов. После этого те сотрудники, которые сегодня там работают, пройдут переаттестацию. Кто останется, кто уйдет, это уже решать новым прокурорам, а дальше подбор кадров и перевод из других субъектов в прокуратуру новых регионов», — отметил В.Водолацкий.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент Владимир Путин и главы регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.