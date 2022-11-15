Украла деньги, чтобы сыграть

Продавец-стажер похитила 170 тысяч рублей из кассы кафе, чтобы сделать ставки в букмекерской конторе.

21-летняя девушка во время двухнедельной стажировки воспользовалась длительным отъездом своего работодателя и отсутствием контроля. Торговую выручку она похищала дважды. Когда владелец кафе заметил пропажу крупной суммы, то сразу обратился в полицию, сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.

Подозреваемая была задержана. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.