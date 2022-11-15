Составили проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Правительство Севастополя 15 ноября на заседании правительства утвердило проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

– Общий объем бюджета Севастополя на 2023 год запланирован в размере 59,7 млрд рублей, на 2024 год – 53,8 млрд рублей, на 2025 год – 60,4 млрд рублей. Расходы в 2023-м, 2024-м и 2025-м годах соответственно составят: 64,2 млрд рублей, 53,8 млрд рублей и 60,8 млрд рублей», – представил проект документа и.о. директор департамента финансов Алексей Плотников на минувшем заседании.

Также заявлено , что планируемый в 2023 году дефицит бюджета будет погашаться за счет остатков на счетах, которые появятся в конце этого года, а также за счет ожидаемых дополнительных источников финансирования.

По информации А.Плотникова, объём собственных налоговых и не налоговых доходов на 2023 год запланирован в сумме 24,6 млрд руб, в 2024 году – 26,4 млрд рублей, на 2025 год – 28,6 млрд рублей.

В ходе заседания прозвучало, что проект бюджета еще предстоит доработать депутатам Законодательного собрания, с возможными дополнениями.

– Приоритетом при формировании бюджета стало обеспечение в первоочередном порядке действующих расходных обязательств, прежде всего, в социальной сфере, – сообщил глава горфина.

Напомним, что согласно законодательству, проект бюджета на очередной год должен быть представлен на рассмотрение до 1 ноября текущего года.