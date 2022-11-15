Севавтодор готовится к зиме

Уже заготовлена соль и пескосоляная смесь для посыпки автомобильных дорог в гололедицу и снегопад.

«Севавтодор уже заготовил тысячу тонн технической соли и 200 тонн пескосоляной смеси, а также 30 единиц дорожно-строительной техники для содержания автомобильных дорог зимой. Проводится работа по заключению госконтрактов на поставку мытого песка и соли», — сообщили в пресс-службе ГБУ «Севастопольский автодор».

Сотрудники Севавтодора должны провести осмотр дорог и искусственных сооружений — мостов, путепроводов и труб. Заранее будут согласованы маршруты очередности и сроки расчистки дорог от снега и обработки противогололедными материалами.

Пока в Севастополе плюсовая температура: ночью +4-6°С, днем +12-14°С. Значительное похолодание на полуострове синоптики ожидают в ночь на субботу, 19 ноября.