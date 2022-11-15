Провели первое совещание по морским дронам

Как и было обещано губернатором Михаилом Развожаевым, подготовка к организации производства беспилотных морских надводных и подводных аппаратов на территории города началась с совещания.

«На выходных провел совещание по организации производства беспилотных морских надводных и подводных аппаратов на территории Севастополя», — написал М.Развожаев в соцсетях.

План работы по созданию беспилотников обсуждали на базе СевГУ вместе с представителями Севморзавода, «ОСК-технологии», Межрегионального научно-образовательного центра «Мореагробиотех», специалистами и руководителями кафедр СевГУ «Проектирование беспилотных летательных аппаратов», «Инновационное судостроение и технологии освоения шельфа», «Энергоустановки морских судов и сооружений», Научно-исследовательской лаборатории «Морские наблюдательные системы» и другими представителями профессионального сообщества и компаний, имеющих необходимые компетенции.

«Подробности по понятным причинам рассказывать сейчас не могу. Но считаю важным информировать вас, что работа по этому важному для нас и всей страны направлению началась. Есть интересные и актуальные наработки, которые можно быстро довести до ума», — подытожил новость губернатор.

Создание в Севастополе центра по разработке и производству беспилотных аппаратов на базе Севморзавода обсуждалось на встрече М.Развожаева с президентом РФ Владимиром Путиным 2 ноября в Сочи.