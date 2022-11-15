Планировал поджечь склад ГСМ

Установлено, что 20-летний житель региона планировал поджечь склад горюче-смазочных материалов. По месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты две бутылки с зажигательной смесью, средства коммуникации, а также листовки экстремистского содержания.

В отношении гражданина РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 30, ч.1 ст.205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта, то есть взрыва, поджога и иных действий, устрашающих население, в целях воздействия на принятие решений органами власти). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Ленинским районным судом Севастополя подозреваемый арестован на 2 месяца.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств совершения преступления, а также причастных лиц, сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.