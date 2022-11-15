Отправить посылку в Херсонскую, Запорожскую области и на Донбасс сложно, но можно

Доставку почтовых отправлений в новые регионы России обеспечивает «Почта Крыма» по соглашению с «Почтой Донбасса» и «Почтой России».

Многие севастопльцы хотели бы отправить посылкой одежду, медикаменты и другую необходимую помощь родственникам или друзьям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации на новых российских территориях.

Несмотря на то, что эти регионы признаны частью Российской Федерации, напрямую «Почтой Крыма», например, в Мариуполь отправить посылку пока нельзя. Но обходным законным путем это сделать все-таки можно. Об этом «Севастопольской газете» рассказали в ФГУП «Почта Крыма».

Самое главное — правильно написать адрес. В графе «адрес получателя» на посылке придется писать сразу два адреса. Адрес номер один — с.Куйбышево, Ростовская область. Это перевалочный пункт, в котором «Почта Крыма» по соглашению с «Почтой России» передает посылки «Почте Донбасса».

Адрес номер два, это непосредственно адрес получателя в ДНР.

Заполняем адресную строку на примере Мариуполя в ДНР. Указываем фактические ФИО получателя — Иванову Ивану Ивановичу, затем — первый адрес: а/я 12, с.Куйбышево, Ростовская область, 346 940, проспект Металлургов 92, квартира 29, г. Мариуполь, 287 549. Также необходимо указать номер телефона получателя (телефон связи ДНР — «Феникс») +7(949) 000-00-00.

Индекс Мариуполя — добавляем двойку перед украинским индексом. Так и с остальными территориями.

Если вы отправляете посылку в Луганскую Народную Республику, то в первом адресе указываете: а/я №21, г.Донецк, Ростовская область, 346330, далее указывается фактический адрес получателя в ЛНР.

В Херсонскую область: а/я №6, г.Симферополь, 295006, далее указывается фактический адрес получателя в Херсонской области.

В Запорожскую область: а/я №5, г.Симферополь, 295006, далее указывается фактический адрес получателя в Запорожской области.

Обратите внимание! Способ доставки посылок может измениться, поэтому активно и настойчиво выпытывайте эту информацию у операторов на почтовых отделениях, даже если они говорят, что посылки не отправляют.

А вот денежные переводы пока почтой переслать на новые территории нельзя.

По данным пресс-службы «Почта Крыма», задержки в доставке корреспонденции образовавшиеся из-за ремонтных работ на Крымском мосту на данный момент ликвидированы, почта доставляется в штатном порядке, возможны незначительные задержки.

Путь посылки на территории России отслеживается на сайте «Почта России» — pochta.ru, на территории ДНР смотрим сайт «Почта Донбасса» — postdonbass.com, на территории ЛНР — pochta-lnr.ru.