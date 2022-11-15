Организаторам нарколаборатории на Фиоленте вынесли приговор

Наркодельцам, изготавливавшим и продававшим синтетический кокаин, назначено наказание в 15 и 10 лет лишения свободы по совокупности 18 эпизодов преступной деятельности.

Севастопольский городской суд вынес приговор организаторам нарколаборатории и интернет-магазина, деятельность которых была пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

С декабря 2021 года до середины февраля 2022 года житель Севастополя 1986 года рождения и его сожительница 1996 г.р. организовали в частном доме в районе Фиолента нарколабораторию. Там они изготавливали синтетический кокаин — мефедрон. Квартиру, где были прописаны, злоумышленники использовали как склад готовой продукции. Наркотик розничными и оптовыми партиями сбывали через «закладки».

Преступники были задержаны. В ходе обыска квартиры-склада и частного дома, где располагалась лаборатория, обнаружено и изъято более семи килограмм мефедрона, канистры различных прекурсоров для изготовления наркотиков, лабораторное оборудование: стеклянные колбы, весы, электроприборы для смешивания реактивов, газовый генератор и др. Также изъяты 1,4 кг наркотического средства α-PVP («соль») и расфасованные для сбыта несколько десятков доз кокаина, амфетамина, LSD, MDMA («экстази»), метадона и каннабиса.

Доход от наркоторговли на сумму свыше 3,6 млн рублей обвиняемые легализовывали, конвертируя в криптовалюту, наличные и электронные денежные средства по разработанной схеме с помощью чужих банковских карт.

В общей сложности, пара обвиняется в 18 эпизодах преступной деятельности, среди которых производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере организованной группой с использованием интернета, легализация денежных средств, неправомерный оборот средств платежей.

Севастопольский городской суд признал подсудимых виновными. Мужчине назначено наказание по совокупности преступлений в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 250 тысяч рублей, его сообщнице — 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Приговор в законную силу не вступил.