Нашли способ решить проблему жилых недостроев украинского периода

В правительстве Севастополя нашли способ решить проблему с недостроями многоквартирных домов украинского периода. На основании соответствующего решения Минстроя РФ внесены изменения в положение об особенностях регулирования отношений в области градостроительной деятельности.

– В целях завершения строительства проблемных многоквартирных домов украинского периода в положение включена норма, которая позволит провести экспертизу сметной стоимости завершения строительства указанных объектов на основании проектной документации, подготовленной в украинский период, – заявил на очередном заседании правительства директор департамента архитектуры города Максим Жукалов.

По его словам, Минстрой позволил использовать выданную в украинский период документацию и на этом основании произвести расчет стоимости достройки домов через механизм дольщиков с последующим их узакониванием. Последнее, в свою очередь, позволит найти инвесторов для достройки.

Точного количества таких домов-недостроев М.Жукалов не назвал, но отметил, что вопрос таких особенно остро стоит в отношении объектов на улице Степаняна,9, проспекта Генерала Острякова,244 и проспекта Победы,29-А.

Прежде сообщалось о выделении бюджетных средств для окончания строительства многоквартирных жилых домов, права дольщики которых оказались ущемлены.