Нашли мертвого дельфина, но это не Зоя

Специалисты севастопольского ветнадзора не смогли найти чипа на погибшем дельфине, найденном на пляже «Вязовая роща» вечером 14 ноября. Скорее всего, животное не принадлежало дельфинарию «Флиппер».

«Дрессировщики, которые долгое время работали с дельфинами были уверены, что это Зоя, когда получили снимки дельфина от волонтеров. Приехав на место, осмотрели афалину, не нашли характерных признаков — следов от уколов на плавнике (у Зои часто брали анализ крови)», — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в районе пляжа «Вязовая роща» в Севастополе обнаружена мертвая афалина. По фотографии тренер опознала одну из афалин по имени Зоя. При визуальном осмотре тренер заявила, что это другой дельфин.

«Сотрудник Карадагской научной станции Дарья Цветкова при визуальном осмотре найденного на пляже в районе села Осиповка дельфина установила, что афалина не из дельфинария «Флиппер», это не Зоя», — сообщили в пресс-службе Институте биологии южных морей.

Вечером 2 ноября на пляже парка Победы в Севастополе в море были выпущены четыре дельфина из дельфинария «Флиппер», так как у хозяина дельфинария нет средств на их прокорм. Управление МВД по Севастополю возбудило уголовное дело по факту жестокого обращения с животными после инцидента, прокуратура и Следственный комитет проводят проверки.

Дельфинов ищут волонтеры и сотрудники Севприроднадзора, чтобы вернуть в неволю, так как считают, что в море они не выживут.