Обнаружили причину затопления ливневки на Горпищенко

О том, что причина плохо работающей ливневой канализации на улице Горпищенко найдена и устраняется 14 ноября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил директор департамента транспорта Павел Иено.

Об этом он сказал в рамках доклада о подготовке к проведению приемочной комиссии и вводу объекта в эксплуатацию.

— Разобрались и нашли проблему. Поменяли техническое решение, увеличили пропускную способность. Работы сейчас заканчиваем, поэтому до ввода объекта проблема будет устранена, — отчитался П.Иено.

Он также сказал, что теперь нужно проверить работу ливневой канализации в действии, дождаться очередного дождя.

— Но, вроде как, по мнению специалистов, проблема найдена, — убедительно транспортный заверил чиновник.

Напомним, что вопрос о работе ливневой канализации возник в результате многочисленных жалоб жителей ул.Горпищенко. Они сообщали, что после проведенного капитального ремонта улицу во время дождей стало затапливать.