Мариуполь и Мелитополь — теперь города воинской славы России

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о присвоении Мелитополю и Мариуполю почетного звания «Город воинской славы». Соответствующие документы опубликованы 15 ноября на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС .

Как отмечается в тексте указов, почетные звания присвоены «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества».

В Советском Союзе городам присваивались только звания «Город-герой» или «Крепость-герой». Эти звания были присвоены Волгограду, Керчи, Киеву, Ленинграду (ныне Санкт-Петербург), Минску, Москве, Мурманску, Новороссийску, Одессе, Севастополю, Смоленску, Туле, а также Брестской крепости. 9 мая 2006 года законом было установлено новое почетное звание — «Город воинской славы». Первыми это звание получили в апреле 2007 года Белгород, Курск и Орел. Сейчас в России 45 городов имеют почетное звание «Город воинской славы».

Мелитополь в годы Великой Отечественной войны был основным узлом сопротивления в ходе Донбасской операции. Его взятие осенью 1943 года позволило блокировать с суши крымскую группировку немецких войск, создав условия для освобождения Крыма и юга правобережной Украины.

Мариуполь был освобожден в сентябре 1943 года частями 44-й армии при содействии морского десанта. Это предопределило дальнейший ход всей военной операции на Украине.