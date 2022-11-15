Хотят увеличить налог на недвижимость

Так он отреагировал на доклад директора департамента финансов о налоговой политике города на 2023-2025 годы.

— Безусловно, что мы потихоньку занимаемся наведением порядка, особенно в имущественно-земельной сфере и в легализации доходов малого и среднего бизнеса. Во второй части все идет более успешным образом. А что касается земельно-имущественных вопросов, это безусловная задача на следующий год — привести в порядок то, что у нас сейчас является объектами налогообложения, — сказал градоначальник.

Он также сообщил, что настроен обсуждать и с законодателями более интенсивную динамику увеличения налогов на имущество.

— Получается, что сегодняшняя ставка на трехэтажный дом на Фиоленте налогом не облагается, потому что сумма исчисленного налога меньше ста рублей, — привел пример М.Развожаев. По его словам, «такая роскошь точно в невыгодную сторону нас отличает от всех регионов страны, тем более, что городу нужны средства, чтобы выполнять социальные обязательства».

— Никто не говорит о каком-то сверхросте налогов, но хотя бы, чтобы они были приближены к тем налогам, которые в соседних регионах или в соседнем субъекте. Это позволит более интенсивно наводить порядок с собственностью и получать реальные доходы за недвижимость и за те земельные участки, которыми владеют люди, — заявил глава города.

Напомним, что в 2022 году севастопольцы налог на недвижимость платят впервые. Как сообщала региональная налоговая служба, в сентябре сформирована 151 тысяча уведомлений по имущественным налогам. К уплате севастопольцам начислено 365 миллионов рублей, что в среднем составляет 2,4 тысячи рублей.