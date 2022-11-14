За ремонт сданной «Ракушки» дорасчитаются

За капитальный ремонт летней эстрады «Ракушка» на Приморском бульваре правительство Севастополя решило рассчитаться окончательно, для чего внесло изменения в контракт, заключенный между ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» и ООО «Асгард».

Проект распоряжения представил 10 ноября на заседании правительства Севастополя и.о. директора департамента капитального строительства Игорь Ахмедов

Речь идет о даче разрешения ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» изменить существенные условия государственного контракта от 1 сентября 2021 года.

Принятие документа позволяет оплатить фактически выполненные дополнительные работы, включенные в проектно-сметную документацию и одобренные госэкспертизой.

По словам И.Ахмедова, внесение данных изменений позволит произвести окончательный расчет за фактически выполненные работы и закрыть государственный контракт.

— Это дополнения, выполненные на «Ракушке»: мощение ступенек, обшивка фартука, дополнительное мощение по углам, которое подрядчик выполнил в рамках проекта, но у него не хватало лимитов. Сейчас мы дорасчитаемся просто по уже сданному объекту, практически завершенному, — прокомментировал принятие документа губернатор Михаил Развожаев.

Сумма контракта составляет 25,011 млн рублей.

Напомним, что в начале октября 2022 года городской прокуратурой было возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами ГБУК «Андреевский дворец культуры» при проведении реконструкции эстрады Приморского бульвара «Ракушка». Ущерб, нанесенный городу, оценен в 16 млн рублей.