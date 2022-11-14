Восьмой участок трассы «Таврида» готов на 88%

О такой степени готовности Восьмого этапа трассы «Таврида» 14 ноября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

По его словам, на сегодня практически завершены все земляные работы и работы по водоотведению и мероприятия противооползневой защиты. Также в высокой степени готовности путепровод на ул.Нефтяной, мост через реку Черная и транспортная развязка на Ялтинском кольце.

— Заканчиваются работы по строительству съездов и примыканий. Как и обещали наши подрядчики, идем высокими темпами с опережением уже более шести месяцев, — сказал П.Иено.

Он также уточнил, что на Ялтинском кольце осталось выполнить работы по путепроводу в сторону Симферополя.

— Пока двигаемся по одной полосе, это связано с синхронизацией работ по перемычке между Инкерманом и Ялтинской развязкой, — сказал глава гортранса.