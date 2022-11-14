В Украине собираются создать армию морских дронов

О начале сбора средств «на первый в мире флот морских дронов» объявил президент Украины Владимир Зеленский.

Призыв сопровождался видеороликом, в котором видны процесс сборки тех самых беспилотников, которые 29 октября атаковали корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте.

«Мы должны защитить акватории наших морей и мирные города от российских ракет, которые запускаются с кораблей», — объяснил необходимость создания флота дронов В.Зеленский 11 ноября.

Сбор средств ведется на фандрейзинговой платформе United24. Речь идет о сотне беспилотных плавсредств.

«Как это работает, все уже видели», — пояснил В.Зеленский.

Опубликованы и технические данные украинских беспилотников: стоимость — 10 млн гривен, длина 5,5 метров, дальность хода 800 км, операционная дальность 400 км, автономность до 60 часов, полная масса до 1000 кг, масса боевой части до 200 кг, максимальная скорость 80 км/ч.

На следующий день появилось сообщение, что на армию украинских морских дронов семизначную сумму перечислил Аккордбанк, который регулярно помогает ВСУ.

Всего же в гривнах на украинский флот дронов нужно собрать десятизначную сумму.

Россия тоже будет строить морские беспилотники

О том, что в Севастополе будут производить морские дроны, шла речь на встрече президента России Владимира Путина с губернатором Михаилом Развожаевым 2 ноября.

— Нам нужно армию дронов сделать быстрее, приложить все усилия и в будущем создать соответствующие компетенции, — объяснил на заседании городского правительства задачу М.Развожаев.