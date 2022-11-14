В севастопольских реках будут выращивать черноморского лосося

О перспективе разводить в севастопольских реках черноморского лосося на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 14 ноября сообщила руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

По ее словам, это станет возможно в августе-сентябре 2023 года, после того, как полностью завершатся работы по расчистке русел рек.

— По завершению работ, это ориентировочно август-сентябрь 2023 года, будут выпущены мальки лосося черноморского в одну из рек, или несколько рек бассейна Черного моря, — сказала Ю.Гаврилова.

По ее словам, место, где это будет выполняться, определяется Росрыболовством, исходя из их соображений по биоресурсам. Так или иначе, но рыба уже выращивается.

До этого она доложила, что в этом году ведутся работы по расчистке 1,6 км реки Бельбек в районе села Фронтовое. Второй этап запланирован на 2023-2024 годы.

По словам Ю.Гавриловой, также впервые в этом году за счет средств субъекта РФ были профинансированы работы по расчистке участка реки Балаклавка в районе стадиона «Горняк».

По территории Севастополя протекает много рек и ручьев общей протяженностью 224 км.