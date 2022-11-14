В ноябре улицу Суворова сдадут не всю

Долгожданное окончание ремонта улицы Суворова анонсировано до конца ноября, однако часть булыжной мостовой от ул.Воронина до ул.Марата сдана точно не будет.

Об этом 14 ноября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено. Причина — в судебном процессе против предыдущего подрядчика.

По данному участку завершение работ запланировано до конца 2022 года.

— Но мы ждем решения суда и пока не можем приступить к переукладке брусчатки, ждем судебной экспертизы. Как только экспертиза будет проведена, мы получим разрешение суда и переложим данный участок, — объяснил П.Иено.

По его информации, в остальной части все работы по инженерным коммуникациям и по остальной части дороги до конца текущего месяца будут закончены.