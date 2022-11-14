Стал лучшим в экстремальном подъеме штанги

Севастополец Василий Куринной победил на Всероссийском турнире по силовым видам спорта «Золото скифов-4». Соревнования проходили в Симферополе 12 и 13 ноября.

Отличных показателей спортсмены из Севастополя В.Куринной и Давид Ткаченко добились в экстремальном подъеме штанги на бицепс среди спортсменов юниоров-любителей каждый в своей весовой категории. Они оба выполнили разряд «Мастер спорта международного класса», а В.Куриной завоевал «золотые» медали чемпиона Крыма и чемпиона России, сообщили «Севастопольской газете» в Национальной ассоциации пауэрлифтинга.

Д.Ткаченко — выпускник школы №30, а В.Куринной — еще учится в школе №33. Хороших результатов ребятам удалось достичь благодаря занятиям в секции тяжелой атлетики под руководством мастера спорта Софии Линкевич.

Тренер работает и учителем физкультуры в школе №30. В 2022 году С.Линкевич стала лауреатом премии губернатора как лучший педагог Севастополя, уточнили в организации дополнительного образования «Балаклавский дом детского и юношеского творчества».