Нужно сделать сверку по налогам

Налогоплательщик перечисляет общую сумму налогов — единый налоговый платеж (ЕНП) на единый налоговый счет (ЕНС), открытый в Федеральном Казначействе. Денежные средства в виде ЕНП налогоплательщик может перечислить в любое удобное для себя время, однако следует знать, что к 28 числу каждого месяца на счету должна быть сумма, достаточная для погашения совокупных налоговых обязательств.

Поступившие в счет ЕНП деньги, налоговая служба сама зачтет на нужные налоги. Там уточнили, что организации и предприниматели, должны будут подавать в налоговую службу уведомления об исчисленных суммах. По уведомлению налоговая служба определит, сколько средств и на какие направления нужно зачесть.

Если после зачета всех необходимых платежей у налогоплательщика образуется переплата — ее можно будет вернуть на расчетный счет или зачесть в счет будущих платежей.

К 1 января 2023 года необходимо осуществить сверку с налоговым органом для того, чтобы сальдо ЕНС было сформировано максимально корректно.