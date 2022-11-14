Мужчину с топором задержала полиция

В Севастополе задержан нетрезвый местный житель, который угрожал топором работникам коммунальной службы, а потом и оскорблял полицейских.

Инцидент произошел утром 14 ноября на ул.Нефёдова, где рабочие спилили аварийное дерево. После чего между жительницей одного из близлежащих домов и коммунальщиками возникла «словесная перепалка». К конфликту подключился сожитель женщины, который с топором в руках стал угрожать работникам предприятия расправой. Опасаясь за свою безопасность, один из них позвонил в полицию, сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Мужина стал угрожать расправой и сотрудникам полиции.

«По факту угроз расправой и оскорблений в адрес сотрудников полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству», — сообщили в пресс-службе.