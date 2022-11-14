Мужчина с топором бросался на рабочих с пилами

Во время сноса аварийного дерева на ул.Нефедова на сотрудников ГБУ «Парки и скверы» напал мужчина, вооруженный топором.

«Сотрудники ГБУ «Парки и Скверы» прибыли на вышеупомянутую улицу и по всем правилам огородили место проведения работ. «Героине» это не понравилось и она решила вопреки просьбам сотрудников идти напролом! Но ввиду своего состояния поскользнулась, огорчилась и решила позвать на помощь супруга. «Герой» вышел отстаивать женщину с топором», — рассказал руководитель департамента городского хозяйства Евгений Горлов в своем телеграм-канале.

Супругов сняли на видео. Правда, суть претензий женщины на нем не до конца понятна из-за матов. Можно разобрать, что она что-то кричит об испорченном кашемире.

Босой мужчина с топором вел себя очень агрессивно. Рабочим пришлось вызывать полицию, чтобы утихомирить его.