Мост в Инкермане готов наполовину

Готовность путепровода в Инкермане составляет 55%, но его обещают доделать до конца года.

Об это 14 ноября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя доложил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

– Сейчас привезли половину балок, на этой неделе продолжаем. Были проблемы, связанные с логистикой, но на сегодняшний день все эти вопросы сняты, идет транспортировка этих балок. Всего у нас предусмотрено по проекту 24 балки, – сообщил главный транспортник города.

Он также сказал, что, несмотря на столько невысокую степень готовности объекта, гортранс не снимает с себя взятые обязательства до конца года запустить движение по путепроводу.

– Мы работаем круглосуточно, – заверил он.