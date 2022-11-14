Мошенничеством пытался добыть деньги на зарплату сотрудникам

Предприниматель подозревается в хищении 800 тысяч рублей, которые он потратил на зарплату своим сотрудникам и на личные нужды. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

«Установлено, что 43-летний индивидуальный предприниматель предлагал своим знакомым, а также случайным клиентам приобрести различные товары: бытовую и компьютерную технику, строительные материалы и предметы обихода по закупочным ценам с доставкой из-за границы. Заведомо зная, что выполнять взятые на себя обязательства он не будет, бизнесмен убеждал потерпевших в собственной благонадежности и предлагал внести предоплату за приобретаемый товар», — сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.

Ему верили и перечисляли деньги — от 40 тысяч до 350 тысяч рублей. Иногда и приносили лично. Предварительно установлено, что от деятельности мошенника пострадали пять жителей Севастополя, которым причинен ущерб на сумму более 800 тысяч рублей.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Он задержан.