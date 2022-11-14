Мобилизованные получили теплые вещи

Мобилизованным севастопольцам передали спальные мешки, резиновые сапоги, термобелье и другие теплые вещи. Но бронежилеты еще на подходе.

«Сегодня побывал у наших ребят, которые призваны по мобилизации и продолжают проходить подготовку на базе 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады. Передал нашим бойцам спальные мешки, карематы, теплые шапки и теплые перчатки, термобелье, рабочие перчатки и утепленные резиновые сапоги, фонарики», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в соцсетях 13 ноября.

Что касается «тяжелой» экипировки бойцов, то Минобороны постепенно получает и выдает необходимое снаряжение.

«Сейчас на подходе дополнительная партия амуниции. Главное, что военное руководство нас заверило: без средств защиты в места службы никто не отправится», — уточнил М.Развожаев.

Тем не менее, городские власти заказали для мобилизованных севастопольцев бронежилеты, которые будут вручены лично каждому бойцу.

Кроме того, по словам губернатора, практически завершены единовременные выплаты.

«Все наши 170 севастопольцев, которые сегодня находятся в составе мотострелкового полка подтвердили, что выплату по 200 тысяч рублей получили. Осталось буквально несколько человек, по которым в части завершают оформление документов. Они также получат выплаты, поручил взять эти случаи на отдельный контроль и доложить как вопрос будет решен», — пообещал М.Развожаев.