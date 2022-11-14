Добавят еще один катер на Северную сторону

Еще один катер по маршруту пл.Захарова — пл.Нахимова обещают запустить уже в среду, 16 ноября.

Об этом 14 ноября на аппаратном совещании в правительстве города доложил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

По информации губернатора Михаила Развожаева, в последние дни поступило много обращений через Центр управления регионом (ЦУР) по поводу ситуации на пл.Захарова, в том числе связанной с посадкой на катера, с очередями и неудовлетворительной работой билетеров.

По его данным, на пл.Захарова скапливаются очереди, устраиваются давки. Логистика не продумана

— Был на месте, давки нет, но есть объективные причины по организации работы. Решили со среды запустить дополнительный катер сообщением площадь Захарова — площадь Нахимова, — сказал П.Иено.

Он объяснил, что с 7 до 9 часов явно не хватает рейсов морского общественного транспорта.

Он П.Иено заявил о необходимости организовать «единую кассу» и «единое окно», чтобы исключить скопление людей. Сейчас билеты покупаются фактически при посадке на катер, что неудобно.

— Вы вынесете на площадь Захарова кассу, прямо при заходе на причал. Человек свободно будет находиться в общей зоне, и этим билетом можно будет воспользоваться любым морским транспортом: то ли уехать на пароме, то ли на любом катере, — порекомендовал М.Развожаев, поручив отработать ситуацию в течение недели.