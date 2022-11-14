Часть объектов 2023 года хотят сдать досрочно

В 2023 году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» запланирована реализация 107 объектов протяженностью 51,4 км, включая ремонт четырех мостов протяженностью 165 метров.

Об этом 14 ноября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя доложил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

По его словам, на сегодня начаты и активно ведутся работы на 25 объектах 2023 года, из них на влсьми работы находятся в завершающей стадии, это улицы Шостака, Комбрига Потанова, Кочиева, Надежды Крупской, Гидрографическая и др..

– Если выполним данный показатель, будем претендовать на дополнительное федеральное финансирование в 2023 году, – рассказал П.Иено.

Он также сказал, что на 2022 года было запланировано 83 объекта, их общая протяженность 89,3 км и стоимость 2,082 млрд рублей.

Из них в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» запланировано 75 объектов ремонта автомобильных дорог общей протяженностью 62,7 км общей стоимостью 1,557 млрд рублей, включая капитальный ремонт улицы Горпищенко и ремонт двух мостов протяженностью 116,2 м.

П.Иено напомнил, что в в рамках программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» Севастополю было дополнительно выделено 525,7 млн руб..

В рамках указанного финансирования выполняется ремонт 8 объектов протяженностью 26,6 км.

Из отчета П.Иено следует, что по состоянию на сегодняшний день, завершены строительно-монтажные работы на всех 83 объектах ремонта.