Выделили деньги на нужды здравоохранения

Проект соответствующего документа 10 ноября на заседании правительства представил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

В частности, он доложил о перераспределении средств бюджета в рамках госпрограммы развития здравоохранения в сумме 1,3 млн рублей и направлении их на льготное лекарственное обеспечение.

Также он сообщил о выделении средств из Резервного фонда правительства Севастополя: 15 млн рублей – на закупку вакцины против гриппа, 26,4 млн руб — на обеспечение молочной продукцией детей, 30 млн рублей – на закупку иммунобиологических препаратов, 2,5 млн рублей – на уплату налогов.

Напомним, что «Севастопольская газета» неоднократно рассказывала о поступающих от жителей Севастополя жалобах на невозможность своевременно получить полагающиеся им льготные лекарственные препараты.