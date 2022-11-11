Главная Новости Здоровье

Выделили деньги на нужды здравоохранения

Щербакова Евгения

На льготные лекарства, вакцину, молоко для детей выделили деньги

Проект соответствующего документа 10 ноября на заседании правительства представил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

В частности, он доложил о перераспределении средств бюджета в рамках госпрограммы развития здравоохранения в сумме 1,3 млн рублей и направлении их на льготное лекарственное обеспечение.

Также он сообщил о выделении средств из Резервного фонда правительства Севастополя: 15 млн рублей – на закупку вакцины против гриппа, 26,4 млн руб — на обеспечение молочной продукцией детей, 30 млн рублей – на закупку иммунобиологических препаратов, 2,5 млн рублей – на уплату налогов.

Напомним, что «Севастопольская газета» неоднократно рассказывала о поступающих от жителей Севастополя жалобах на невозможность своевременно получить полагающиеся им льготные лекарственные препараты.