Ученые изучают подводные выходы метана у крымских берегов

В начале ноября стартовал первый этап 125-й экспедиции научно-исследовательского судна «Профессор Водяницкий». Почти месяц ученые четырех ведущих научных учреждений Российской Федерации, в том числе Института биологии южных морей, будут проводить исследовательские работы, посвященные поиску струйных метановых газовыделений в Черном море в районе южного берега Крыма, сообщила пресс-служба ИнБЮМа.

Уникальность экспедиции в том, что ученые впервые проведут системную детальную гидроакустическую съемку и комплекс биологических и гидрологических исследований мелководных струйных газовыделений у берегов Крыма, которые позволят определить их локализацию, активность, генезис, экологическую роль, а также возможности использования их в качестве признака морских углеводородных месторождений.

До этого внимание исследователей метановых сипов было сосредоточено на других районах: палеодельтах Дуная, Днепра и Дона, расположенных в северо-западной и северо-восточной частях черноморского бассейна.

«С момента открытия метановых сипов в Черном море в 1989 году, установлены географические координаты свыше четырех тысяч площадок и показано, что на больших глубинах газовые струи полностью растворяются в водной толще. Тогда как с площадок, расположенных на глубине менее 250 метров, метан может достигать поверхности и вносить свой вклад в глобальный парниковый эффект», — рассказала начальник экспедиции, старший научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии ИнБЮМ Татьяна Малахова.

За 25 дней рейса ученым предстоит найти и нанести на карту сипы на пяти полигонах, которые расположены от бухты Ласпи до Феодосийского залива, определить их активность, генезис и экологическую роль.

Экспедиция проводится в рамках Национального проекта «Наука и университеты» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.