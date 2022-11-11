Три раза пытался поджечь дом из-за неразделенной любви

Задержан ранее судимый содержатель борделя, который три раза пытался поджечь частный дом в Балаклаве из-за неразделенных чувств к 40-летней хозяйке дома.

«В вечернее время, используя смесь для розжига и другие горючие жидкости, злоумышленник поджигал деревянные стены домовладения и затем скрывался. К счастью, жильцы своевременно успевали самостоятельно ликвидировать очаги возгорания и благодаря этому не пострадали», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

50-летний поджигатель ранее был судим за мошенничество, грабеж и содержание «притона разврата». После третьего случая поджога, в полицию обратился супруг хозяйки дома. Злоумышленника задержали при силовой поддержки Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Сейчас проводится пожаро-техническая и товароведческая экспертизы для выяснения размера причиненного ущерба.